Нетаниягу сообщил о возвращении из плена тела израильского солдата

«Сегодня ночью в ходе специальной операции ШАБАКа и ЦАХАЛа незадолго до вступления в силу прекращения огня мы вернули в Израиль тело бойца бригады “Голани” Орона Шауля, да будет благословенна его память, сказано в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.