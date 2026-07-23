MyDrivers: в Китае начали распространяться поддельные кондиционеры Xiaomi

В Китае участились случаи продажи поддельных кондиционеров, внешне похожих на продукцию Xiaomi. Как сообщает MyDrivers, один из таких случаев произошел в городе Нинбо провинции Чжэцзян, где покупатель во время установки обнаружил, что наружный блок имеет маркировку Xiaomi Baby, а не Xiaomi.