Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 767 подписчиков

MyDrivers: в Китае начали распространяться поддельные кондиционеры Xiaomi

MyDrivers: в Китае начали распространяться поддельные кондиционеры Xiaomi

В Китае участились случаи продажи поддельных кондиционеров, внешне похожих на продукцию Xiaomi. Как сообщает MyDrivers, один из таких случаев произошел в городе Нинбо провинции Чжэцзян, где покупатель во время установки обнаружил, что наружный блок имеет маркировку Xiaomi Baby, а не Xiaomi.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии