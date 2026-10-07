R.J. Decker's Dad Beau Bridges Explains Why He's Not Who We Expected Him To Be — Plus, Shantel VanSanten Returns As Trudy!

R.J. Decker reunited with his estranged father Reggie on Tuesday - whether he wanted to or not. Actor Beau Bridges takes TVLine inside their Episode 4 journey.
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