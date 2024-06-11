Как стать премьером: стоит ли ждать во Франции смены главы правительства

Победившее на французских выборах в Европарламент «Национальное объединение», согласно последним опросам, имеет все шансы значительно увеличить свое представительство в Национальном собрании по результатам грядущих парламентских выборов.
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