Синоптик Леус спрогнозировал грозовые дожди в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал грозовые дожди в Москве 28 июля. Как он отметил в Telegram-канале, сегодняшний день столица начнёт под влиянием тёплого сектора циклона с центром над Скандинавией.