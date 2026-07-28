Синоптик Леус спрогнозировал грозовые дожди в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал грозовые дожди в Москве 28 июля. Как он отметил в Telegram-канале, сегодняшний день столица начнёт под влиянием тёплого сектора циклона с центром над Скандинавией.
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