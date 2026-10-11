Пожар в Петербурге на проспекте Солидарности: 6 человек госпитализированы

Ночью 11 октября в доме № 7, корпус 1, по проспекту Солидарности загорелась однокомнатная квартира, огонь охватил 27 квадратных метров.
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