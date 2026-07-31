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Царьград

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Старение мышц можно остановить? Ученые нашли неожиданный способ

Старение мышц можно остановить? Ученые нашли неожиданный способ

Японские ученые нашли вещество, которое может защитить мышцы от старения.Ученые из Университета Кюсю в Японии обнаружили вещество, способное помочь мышцам дольше сохранять силу и способность к восстановлению.

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