Старение мышц можно остановить? Ученые нашли неожиданный способ

Японские ученые нашли вещество, которое может защитить мышцы от старения.Ученые из Университета Кюсю в Японии обнаружили вещество, способное помочь мышцам дольше сохранять силу и способность к восстановлению.
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