Эксперты рассказали, какие телефоны больше всех подвергаются атакам

В центре внимания злоумышленников – устройства с устаревшими версиями Android. Устройства с устаревшими версиями операционной системы (ОС) Android интересны хакерам сильнее остальных из-за большого числа таких гаджетов в мире, рассказали РИА Новости.
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