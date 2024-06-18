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Челябинскую область продолжает штормить на фоне 30-градусной жары

Челябинскую область продолжает штормить на фоне 30-градусной жары

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, вечером 18 июня и до конца суток 19 июня в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

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