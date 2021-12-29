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Джамайкл Грин исполнил мощный данк с сопротивлением Джонатана Куминги

Джамайкл Грин исполнил мощный данк с сопротивлением Джонатана Куминги

Форвард «Денвера» Джамайкл Грин стал автором эффектного эпизода в игре с «Голден Стэйт». Во второй четверти Грин, получив под кольцом передачу от Факундо Кампаццо, исполнил мощный бросок сверху с сопротивлением новичка «Уорриорс» Джонатана Куминги.

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