Джамайкл Грин исполнил мощный данк с сопротивлением Джонатана Куминги

Форвард «Денвера» Джамайкл Грин стал автором эффектного эпизода в игре с «Голден Стэйт». Во второй четверти Грин, получив под кольцом передачу от Факундо Кампаццо, исполнил мощный бросок сверху с сопротивлением новичка «Уорриорс» Джонатана Куминги.