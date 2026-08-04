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Тайвань назвали второй Украиной

Тайвань назвали второй Украиной

США создают из Тайваня новую «Украину», отправляя своих инструкторов в регион и создавая напряжение. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Новостями Mail.

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