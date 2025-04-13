Стояногло: «Эти освобождённые — не случайные заключённые. Это киллеры, серийные убийцы»

Бывший генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло выступил с жесткой реакцией в связи с освобождением нескольких заключенных, осужденных за тяжкие преступления, на основании недавних поправок к Закону об амнистии.
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