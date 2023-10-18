БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Какие регионы отойдут к России по итогам «Вашингтонского перемирия»

Какие регионы отойдут к России по итогам «Вашингтонского перемирия»

Большинство политиков в США уже созрело для обсуждения договоренностей «Минск-3» Дмитрий Родионов Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Материал комментируют: Владимир Букарский Лариса Шеслер Украина до завершения конфликта может потерять Одессу и Харьков, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

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Комментарии
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Виктор Галкин
А причём тут, америкосы???
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12 час.
ВД
Вовладар Даров
А при чем тут перемирие? Только капитуляция
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3 час.
Семен Борисов
Никаких Фашингтонов,до западных границ 91 года,Украины как государства быть не должно!Это западная окраина России!!!
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2 час.

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