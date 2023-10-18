Какие регионы отойдут к России по итогам «Вашингтонского перемирия»

Большинство политиков в США уже созрело для обсуждения договоренностей «Минск-3» Дмитрий Родионов Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Материал комментируют: Владимир Букарский Лариса Шеслер Украина до завершения конфликта может потерять Одессу и Харьков, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии