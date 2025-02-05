Нашла помоложе: женщина пообещала бросить мужа ради 13-летнего любовника

Американка планировала уйти от мужа к 13-летниму подростку. Об этом сообщает издание Independent. Жительница города Палм-Кост в штате Флорида, 26-летняя Энджел Секстон обвиняется в совращении несовершеннолетнего.
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