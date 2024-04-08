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Москва пожалела Киев: Здание украинского посольства оставят в неприкосновенности

Москва пожалела Киев: Здание украинского посольства оставят в неприкосновенности

Россия ничего не станет делать со зданием посольства Украины в Москве.Наша страна и дальше будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве.

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