Москва пожалела Киев: Здание украинского посольства оставят в неприкосновенности

Россия ничего не станет делать со зданием посольства Украины в Москве.Наша страна и дальше будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве.
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