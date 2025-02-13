HDS: одиночество повышает риск развития жировой болезни печени

Ученые из Центрального Южного университета и Армейского медицинского университета в Китае установили, что одиночество и социальная изоляция значительно повышают риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
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