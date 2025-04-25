Отопительный сезон в Омске пока не завершают - он продлится еще как минимум на неделю. Как сообщают Вести Омск, такое решение было принято сегодня на оперативном штабе в мэрии.
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Отопительный сезон в Омске пока не завершают - он продлится еще как минимум на неделю. Как сообщают Вести Омск, такое решение было принято сегодня на оперативном штабе в мэрии.