Закрыт канал удачи: астрологи предрекли 3 знакам зодиака начало черной полосы с 12 августа

Астрологи рассказали, кого из знаков зодиака может ожидать неприятный период в ближайшее время. Специалисты по звездам предрекли трем представителям зодиакального круга начало "черной полосы" уже с 12 августа.
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