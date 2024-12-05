НАТО обсудила план для Киева, который бы не провоцировал Россию — Bloomberg

Варианты предоставления гарантий безопасности Украине, которые бы не провоцировали Россию, обсудили страны НАТО на саммите в Брюсселе, 4 декабря написало агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.
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