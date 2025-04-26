Пакистану предрекли «операцию возмездия» после теракта в Кашмире

Востоковед Куприянов: Индия может устроить Пакистану «операцию возмездия» Эскалация конфликта в приграничном Кашмире вскоре может вылиться в обмен артиллерийскими ударами и даже «операцию возмездия» на территории Пакистана.
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