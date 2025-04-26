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Пакистану предрекли «операцию возмездия» после теракта в Кашмире

Пакистану предрекли «операцию возмездия» после теракта в Кашмире

Востоковед Куприянов: Индия может устроить Пакистану «операцию возмездия» Эскалация конфликта в приграничном Кашмире вскоре может вылиться в обмен артиллерийскими ударами и даже «операцию возмездия» на территории Пакистана.

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Комментарии
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W
Walery
В России уже серия терактов... однако ни о каком возмездии речь не идет. А могли бы = помните как убрали Дудаева?  А что мешало убрать в Киеве Бориса Джонсона.., а?
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16 час.
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