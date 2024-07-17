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Царьград

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Названы проблемные маршрутки в Нижнем Новгороде

Названы проблемные маршрутки в Нижнем Новгороде

Власти раскритиковали частников за несоблюдение расписания в пассажирских перевозках в Нижнем Новгороде.

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