Правозащитники в ФРГ потребовали от ОБСЕ признать факты дискриминации россиян

В рамках совещания ОБСЕ в Вене 22 апреля член президиума Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), депутат парламента Гамбурга Ольга Петерсен выступила с докладом об усилении дискриминации русскоязычного населения в ФРГ.