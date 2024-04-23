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Правозащитники в ФРГ потребовали от ОБСЕ признать факты дискриминации россиян

Правозащитники в ФРГ потребовали от ОБСЕ признать факты дискриминации россиян

В рамках совещания ОБСЕ в Вене 22 апреля член президиума Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), депутат парламента Гамбурга Ольга Петерсен выступила с докладом об усилении дискриминации русскоязычного населения в ФРГ.

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