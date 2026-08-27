Ванилла SU
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Ванилла SU

254 подписчика

Какая стрижка действительно раскрывает характер Ксении Собчак: разбор трех образов

Какая стрижка действительно раскрывает характер Ксении Собчак: разбор трех образов

Работа стилиста с яркими лицами — это всегда баланс между желанием подчеркнуть индивидуальность и риском увести внимание от самого человека.

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