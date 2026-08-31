Англия всегда была, есть и будет нашим врагом: почему Россия видит в Великобритании своего главного противника

Москва вновь выбрала Лондон в качестве главной мишени своей политической риторики. Отношения двух стран переживают худший период за последние десятилетия, и нынешний кризис выглядит далеко не случайным: как отмечают эксперты, для Кремля Британия стала своего рода «законной целью» — при том, что напрямую атаковать Вашингтон российские власти избегают.