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Мировое обозрение

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Англия всегда была, есть и будет нашим врагом: почему Россия видит в Великобритании своего главного противника

Англия всегда была, есть и будет нашим врагом: почему Россия видит в Великобритании своего главного противника

Москва вновь выбрала Лондон в качестве главной мишени своей политической риторики. Отношения двух стран переживают худший период за последние десятилетия, и нынешний кризис выглядит далеко не случайным: как отмечают эксперты, для Кремля Британия стала своего рода «законной целью» — при том, что напрямую атаковать Вашингтон российские власти избегают.

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