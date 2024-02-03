«Убийство Лоры Палмер»: что в жизни произошло с прототипом главной героини сериала «Твин Пикс»

Даже поклонникам культового сериала «Твин Пикс» не так-то просто ответить на вопрос «Кто убил Лору Палмер?» Как признавался сценарист Марк Фрост, он черпал вдохновение из обстоятельств реального дела, которое потрясло Америку в начале XX века.