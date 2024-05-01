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«В моем возрасте обычно приходится передвигаться в инвалидном кресле». 34-летний Мюллер после 150-го матча в ЛЧ

Вчера полузащитник «Баварии» провел 150-ю игру в Лиге чемпионов – против «Реала» (2:2). Он прокомментировал это достижение в послематчевом интервью.

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