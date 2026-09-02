G20 поддержала улучшение глобальных цепочек поставок 2 сентября

На встрече G20 в Чапел-Хилле 2 сентября государства приняли заявление о необходимости устранения системных уязвимостей в промышленных цепочках поставок.
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