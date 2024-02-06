Биткоин ждет прорыва: Тон Вейс предвидит ралли после перехода сопротивления к поддержке

Известный криптоаналитик и трейдер Тон Вейс ожидает значительного восходящего тренда для биткоина в зависимости от его способности преодолеть основной уровень сопротивления и установить его в качестве новой поддержки.
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