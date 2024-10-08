По нелепой причине девушка не хотела пускать мать и сестру к своему новорожденному

Вполне нормально, что женщина может неадекватно отреагировать на некоторые ситуации во время родов. Будущая мама из этой истории разозлилась на свою сестру и мать из-за то, что они не заботились о ее собаке должным образом.
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