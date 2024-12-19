Мужчина погиб, двое пострадали в аварии на трассе "Кавказ" в Дагестане

t.me/КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана На 870-м километре трассы "Кавказ" в Каякентском районе Дагестана столкнулись Lada Granta и Lada Priora, в результате чего один человек погиб, двое получили травмы.
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