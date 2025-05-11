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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Металлург» подпишет контракт с Коротковым из «Сибири». У форварда 7+9 за 71 матч в сезоне (Михаил Зислис)

«Металлург» подпишет контракт с Коротковым из «Сибири». У форварда 7+9 за 71 матч в сезоне (Михаил Зислис)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Ранее появилась информация, что 28-летний нападающий не продлит с новосибирским клубом соглашение, рассчитанное до 31 мая 2025 года.

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