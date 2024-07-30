Фашистские методы «Азова». Вчера 2,5K прочитали Украинские нацисты из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов»* получили приказ расстреливать гражданских в тылу, если сочтут их действия «противоправными».
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