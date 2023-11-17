В области стартует акция ´Не прожигай свою жизнь´ В Бобруйском районе ребенок получил ожоги, разжигая костер 5 ноября в 19-4...

В области стартует акция ´Не прожигай свою жизнь!´ В Бобруйском районе ребенок получил ожоги, разжигая костер 5 ноября в 19-46 поступило сообщение о госпитализации в УЗ ´Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им.