В области стартует акция ´Не прожигай свою жизнь´ В Бобруйском районе ребенок получил ожоги, разжигая костер 5 ноября в 19-4...

В области стартует акция ´Не прожигай свою жизнь!´ В Бобруйском районе ребенок получил ожоги, разжигая костер 5 ноября в 19-46 поступило сообщение о госпитализации в УЗ ´Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им.
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