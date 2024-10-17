СберБанк запускает пилотные продажи сукук в России в 2024

Согласно последним сведениям, объем выпуска сукук по всему миру может достигнуть 713 млрд долларов. Развитие рынка сукук, который является исламским аналогом облигаций, играет ключевую роль в стратегии СберБанка по привлечению зарубежных инвестиций от стран-партнеров.