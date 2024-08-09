Праздничный календарь: какие простые и церковные торжества отмечают 10 августа 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netСегодня, 10 августа 2024 года, на календаре нас ждут различные простые и церковные праздники, которые создают неповторимую атмосферу празднования и глубокой значимости.
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