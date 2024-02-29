Заурбек Хугаев: послание Путина станет дорожной картой для развития всей страны

Предстоящее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет дорожной картой для работы всех министерства и ведомств на ближайшие годы, а также определит вектор стоящих перед страной целей и задач.
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