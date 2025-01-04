“Убил за долги”: в Чувашии задержали застрелившего коммерсанта «Деда Мороза»

В Чувашии продолжают обсуждать резонансное преступление в стилистике новогоднего триллера: человек в костюме Деда Мороза расстрелял из ружья местного предпринимателя Юрия Суракина в его собственно магазине.
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