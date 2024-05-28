Минэк хочет расширить список проектов по трансформации экономики России

Минэкономразвития хочет расширить критерии таксономии, в рамках которой определяются проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, пишет РБК со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства, подготовленный ведомством.
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