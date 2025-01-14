За прошедшие сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берега

Фото: МЧС КрымаМинистр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова сообщила о результатах масштабной операции по мониторингу прибрежной зоны Черного моря, проведенной 13 января в связи с угрозой загрязнения мазутом.
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