Посол оценил слова о том, что военное присутствие России в Армении — угроза

В России обратили внимание на заявления о том, что военное присутствие России в Армении может рассматриваться как угроза безопасности, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин, 10 февраля сообщает Sputnik Армения.
В России обратили внимание на заявления о том, что военное присутствие России в Армении может рассматриваться как угроза безопасности, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин, 10 февраля сообщает Sputnik Армения.
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