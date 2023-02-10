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Посол оценил слова о том, что военное присутствие России в Армении — угроза

Посол оценил слова о том, что военное присутствие России в Армении — угроза

В России обратили внимание на заявления о том, что военное присутствие России в Армении может рассматриваться как угроза безопасности, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин, 10 февраля сообщает Sputnik Армения.

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