Герой России капитан Руслан Курбанов – «Прятаться за спинами не привык»

Перед каждым боевым выездом начальник штаба танкового батальона Руслан Курбанов лично обходит все экипажи, проверяет готовность военнослужащих к выполнению боевой задачи, состояние техники, дает напутствия подчиненным.
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