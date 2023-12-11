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Shot: Танки ВСУ открыли огонь по сёлам Белгородской и Брянской областей

Shot: Танки ВСУ открыли огонь по сёлам Белгородской и Брянской областей

Украинские танки подошли к границам Белгородской и Брянской областей.Украинские беовики обстреляли из танков срезу два приграничных региона России, Брянскую и Белгородскую области, сообщает Shot со ссылкой на осведомленные источники.

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