Страной-партнером «Иннопрома» станут ОАЭ

Страной-партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит Султан бен Ахмед аль-Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, специальный представитель ОАЭ по России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии