Норадреналин: что это за гормон, за что отвечает и как влияет на организм

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это За что отвечает Отличие от адреналина Как повысить Как снизить Советы врачей Главное Эксперты в этом материале: Александр Лаврищев, врач-терапевт и главный врач филиала Клиники «Семейная»; Ирина Островская, врач-эндокринолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины.