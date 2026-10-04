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РБК СТИЛЬ

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Норадреналин: что это за гормон, за что отвечает и как влияет на организм

Норадреналин: что это за гормон, за что отвечает и как влияет на организм

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это За что отвечает Отличие от адреналина Как повысить Как снизить Советы врачей Главное Эксперты в этом материале: Александр Лаврищев, врач-терапевт и главный врач филиала Клиники «Семейная»; Ирина Островская, врач-эндокринолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины.

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