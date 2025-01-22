Индонезия близка к подписанию соглашения с Apple

Индонезия близка к заключению соглашения с американской корпорацией Apple Inc., которое позволит снять запрет на продажу телефонов iPhone 16 в этой азиатской стране, заявил индонезийский правительственный чиновник.
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