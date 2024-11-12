Генеральный директор Intuitive Machines: «Теперь у нас есть платформа для лунной экономики»

Стив Альтемус настроен оптимистично. И как генеральный директор Intuitive Machines, которая вошла в историю благодаря первой успешной высадке на Луну, выполненной частной компанией, у него есть на то веские причины.
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