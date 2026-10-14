А более 60% оборудования выпущено до 2000 года Более 60% технологического оборудования для производства кристаллов в группе «Элемент» выпущено до 2000 года, а 43% — до 1990-го.
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