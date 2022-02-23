Джа Морэнт: «Наша цель — выиграть чемпионат»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона. «Наша цель — выиграть чемпионат, и мне кажется, что пока мы сконцентрированы, продолжаем расти и играть как команда, эта цель может быть достигнута.