Джа Морэнт: «Наша цель — выиграть чемпионат»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона. «Наша цель — выиграть чемпионат, и мне кажется, что пока мы сконцентрированы, продолжаем расти и играть как команда, эта цель может быть достигнута.
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