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Аргументы и Факты

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Белоруссия пригрозила несимметричным ответом на закрытие Латвией границы

Белоруссия пригрозила несимметричным ответом на закрытие Латвией границы

Белоруссия сохраняет за собой возможность предпринять меры в ответ на действия Латвии, включая те, что не будут носить симметричный характер, после того как Рига приняла решение остановить работу пункта пропуска на границе с республикой.

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