На Урале депутаты отказали чиновникам в дополнительных средствах на отопительный сезон

В Верхнем Уфалее парламентарии устроили демарш «нелюбимому» мэру. Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из вопросов, рассмотренных на прошедшем 3 октября заседании Собрания депутатов Верхнего Уфалея, было распределение дополнительных доходов городского бюджета.
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